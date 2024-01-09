Алексей Воробьев отрастил усы и напомнил поклонникам Остапа Бендера

Певец и актер Алексей Воробьев показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как сбрил растительность на лице, оставив лишь усы.

«Не уверен, что это правильное решение, но эффектное — точно. Вообще не так уж и плохо, ну для персонажа», — отметил Воробьев.

Он предстал перед фанатами в элегантном образе: Воробьев надел темный костюм, галстук с рисунком черепа и костей, а также добавил к луку брошь, платок в нагрудном кармане и перстень на левой руке. Фанаты артиста поддержали его решение сменить образ. Некоторые увидели в нем Остапа Бендера, другие — почтальона Печкина из «Простоквашино». Многие также предположили, что Воробьев вдохновился сериалом «Слово пацана» — один из главных героев, Вова Адидас, носил похожие усы.

В августе 2023 года Воробьев признался в интервью «Газете.Ru», что у него нет постоянных отношений. Однако он уточнил, что это не значит, что каждую ночь он проводит в одиночестве. Артист также признался, что рассмотрел бы предложение еще раз сняться в «Холостяке» — реалити-шоу о поиске любви.

Ранее Игорь Крутой попросил не сравнивать вокал Серова и звезды «Слова пацана».