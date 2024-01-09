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«Полный ноль»: Василий Ливанов раскритиковал уехавшую из России Аллу Пугачеву

Актер Василий Ливанов сравнил Пугачеву и других эмигрантов с мыльным пузырем

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Актер Василий Ливанов в интервью aif.ru заявил, что Алла Пугачева лишилась своего влияния на русскую культуру после эмиграции.

«Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры. И внимания нашего они не заслуживают! Уехавшие артисты — это все мусор! Считаю, что на этих придурков не нужно обращать внимания никакого. Эти дураки для меня полный ноль. Как и для всей русской культуры», — возмутился Ливанов.

Артист выразил мнение, что покинувшие Россию актеры, например, Мария Машкова и Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), не могут найти себе работу за границей из-за отсутствия таланта. Ливанов убежден, что одаренного артиста заметят в любой стране. Он напомнил, что многие российские художники, писатели и другие представители творческих профессий были крайне востребованы за рубежом после эмиграции на фоне революции в стране.

«Если же у человека нет дара, то ему нечем привлечь к себе публику, потому что он «моль», — пояснил Ливанов.

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