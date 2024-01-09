Дмитрий Тарасов признался, что не против завести еще одного ребенка от Костенко: «Нет разницы»

Блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов на «Коммент.Шоу» заявил, что не против завести еще одного ребенка после четвертых родов его супруги Анастасии Костенко.

«Я понимаю, что где трое, там уже особо нет разницы — четверо их или пятеро», — заявил Тарасов.

Он также отметил, что очень хотел бы завести сына, так как ему важно, чтобы кто-то унаследовал его фамилию.

Дмитрий Тарасов женат на блогере и модели Анастасии Костенко. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

В конце декабря девушка была уже на 31-й неделе беременности. По словам супруги Дмитрия Тарасова, ее живот стал острым и «растет со скоростью света». Костенко говорила, что до встречи с ребенком ее отделяют считанные недели. При этом блогер пожаловалась, что дела у нее расписаны на много месяцев вперед.

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