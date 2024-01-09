В Роспотребнадзоре заявили, что на «голой» вечеринке Ивлеевой был инфекционный больной

Кадры из видео/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владельца клуба «Мутабор» хотят привлечь к административной ответственности за то, что на «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой находился больной инфекционным заболеванием. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда в Москве.

На заседании предоставили доказательства случившегося — карту инфекционного больного и копию чека на приобретение пива. По данным агентства, Роспотребнадзор требует привлечь ООО «Арт центр» — владельца «Мутабора» — по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах»). Данная статья подразумевает санкции в виде штрафа 30-50 тыс. рублей, либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Заседание, проходившее в Лефортовском суде, перенесли на 10 января по просьбе представителя клуба. Защитник попросил ознакомиться с новыми материалами дела, судья удовлетворил ходатайство.

21 декабря блогерша и телеведущая Настя Ивлеева устроила закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые») в «Мутаборе». На мероприятии присутствовали звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита, а также рэпер Джиган со своей женой Оксаной Самойловой, Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), журналистка Ксения Собчак и другие.

Мероприятие и участников вечеринки раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за мероприятие. Однако суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия. Согласно делу, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка — нахождение в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а также нецензурная брань.

Ранее сообщалось, что Киркоров впервые выступил на сцене после скандала с «голой» вечеринкой.