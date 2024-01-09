Создатель «Отеля «Гранд Будапешт» раскрыл подробности своего будущего фильма

Режиссер Уэс Андерсон может приступить к съемкам нового фильма весной 2024 года. Об этом сообщает портал World Of Reel.

По данным издания, сюжет будущей картины развернется вокруг трех ключевых персонажей. Главная роль в фильме досталась актеру Бенисио дель Торо, а также одну из ролей исполнит звезда «SuperПерцев» Майкл Сера. Имя третьего актера Андерсон не раскрывает. При этом World Of Reel предполагает, что каст может пополнить актер Билл Мюррей.

Сценарий к новому фильму создатель «Отеля «Гранд Будапешт» написал в соавторстве с Романом Копполой, с которым режиссер работал в нескольких проектах, в том числе над фильмом «Королевство полной луны». Его номинировали на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий в 2012 году. Съемки нового фильма планировались еще осенью 2023 года, однако их пришлось отложить из-за забастовок Гильдии актеров в США.

Название будущего проекта и детали сюжета неизвестны. Однако постановщик называл фильм мрачной шпионской историей об отношениях отца и дочери.

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