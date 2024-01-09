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«Игроман со стажем»: актер Дмитрий Паламарчук рассказал о своем отношении к видеоиграм

Актер Дмитрий Паламарчук признался, что является игроманом со стажем

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palamarchukdmitrii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Дмитрий Паламарчук признался, что в его жизни бывают моменты, когда ему приходится долго и упорно добиваться своих целей, это, в том числе, относится к видеоиграм. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

Артист уточнил, что является «игроманом со стажем».

«Мне 39 лет, и видеоигры все так же моя страсть, ничего не меняется. <...> Чтоб вы понимали, у меня в нашем загородном доме есть своя игровая комната — мой заповедный уголок, похожий на кабинет, с огромным телевизором, к которому подключено несколько игровых устройств, а по бокам шкафы со всевозможными дисками, фигурками, приобретенными за все эти годы. И видеоигры я воспринимаю с другого ракурса — это не развлечение, а определенный вид искусства. Так вот, к вопросу об упертости: существуют игры, которые как раз и проверяют это твое качество», — отметил актер.

По его словам, это его увлечение, в том числе, также связано с актерским мастерством, поскольку в компьютерных играх можно примерять на себя роль какого-либо персонажа.

Актер Денис Шведов, наиболее известный по роли в сериале «Мажор», до этого рассказал, что уже давно ведет здоровый образ жизни. Артист также признался, что пользуется собственной системой питания, так как здоровый и сильный организм необходим актеру для работы.

Ранее сообщалось, что уходящий 2023 год назвали одним из худших в истории для работников индустрии видеоигр.

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