Сериал об эскорте стал одним из самых популярных среди россиян в Новый год

Сериал «Жизнь по вызову» о рынке эскорт-услуг с Павлом Прилучным в главной роли стал одним из самых популярных у россиян в новогодние праздники. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

В рейтинг вошли предпочтения жителей России в предновогодний период и первые дни 2024 года — 31 декабря и 2 января и Рождество. Помимо сериала с Прилучным, граждане России чаще всего смотрели шоу «Успешный» о коуче-неудачнике с Владимиром Сычевым, а также новогоднюю комедию «Новогодний ол инклюзив» с Яном Цапником и «Чебурашку».

Среди зарубежных фильмов самым популярным у россиян стала комедия Романа Поланского «Дворец», триллер «Дочь болотного царя» и такие турецкие проекты, как «Алп-Арслан: Великий Сельджук», «Основание Осман» и «Черная Любовь».

Премьера первого сезона «Жизни по вызову» состоялась в августе 2022 года. Продолжение шоу вышло на экраны 1 сентября 2023-го.

Сериал рассказывает о рынке эскорт-услуг. Главный герой — Александр Шмидт по кличке Мэджик/Волшебник (Павел Прилучный). Он владеет элитным эскорт-агентством. Бизнесмен занимается воспитанием собственной дочери и переживает, что близкие узнают о его основном роде деятельности. Для остальных Шмидт — топ-менеджер консалтинговой компании.

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