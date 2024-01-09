Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сериал об эскорте стал одним из самых популярных среди россиян в Новый год

Россияне чаще всего смотрели сериал об эскорте с Прилучным в Новый год

close
100%
KION

Сериал «Жизнь по вызову» о рынке эскорт-услуг с Павлом Прилучным в главной роли стал одним из самых популярных у россиян в новогодние праздники. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

В рейтинг вошли предпочтения жителей России в предновогодний период и первые дни 2024 года — 31 декабря и 2 января и Рождество. Помимо сериала с Прилучным, граждане России чаще всего смотрели шоу «Успешный» о коуче-неудачнике с Владимиром Сычевым, а также новогоднюю комедию «Новогодний ол инклюзив» с Яном Цапником и «Чебурашку».

Среди зарубежных фильмов самым популярным у россиян стала комедия Романа Поланского «Дворец», триллер «Дочь болотного царя» и такие турецкие проекты, как «Алп-Арслан: Великий Сельджук», «Основание Осман» и «Черная Любовь».

Премьера первого сезона «Жизни по вызову» состоялась в августе 2022 года. Продолжение шоу вышло на экраны 1 сентября 2023-го.

Сериал рассказывает о рынке эскорт-услуг. Главный герой — Александр Шмидт по кличке Мэджик/Волшебник (Павел Прилучный). Он владеет элитным эскорт-агентством. Бизнесмен занимается воспитанием собственной дочери и переживает, что близкие узнают о его основном роде деятельности. Для остальных Шмидт — топ-менеджер консалтинговой компании.

Ранее Валерия Ланская рассказала, чем ей пришлось пожертвовать ради участия в «Аватаре».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами