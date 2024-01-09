Анастасия Макеева встала на колени перед Светланой Дружининой после конфуза

Актриса Анастасия Макеева публично встала на колени перед режиссером Светланой Дружининой и поцеловала ей руку. Об этом пишет kp.ru.

В начале октября режиссер фильма «Гардемарины 1787. Мир» вышла на красную дорожку, как вдруг к ней подбежала Макеева. Она начала восхвалять режиссера и захотела обняться, но Дружинина отогнала артистку. По итогу Макеева ушла с дорожки, дожидаясь своей очереди.

Еще до этого постановщица признавалась, что коллеги отговаривали ее от работы с актрисой Макеевой, отмечая ее непростой характер. По словам Дружиной, изначально артистка показалась ей «идеальной тихой овечкой», однако позднее обиды на нее накапливались.

Позднее Макеева заступилась за Дружинину и объяснила ее поведение сильным волнением. По словам артистки, режиссер приехала на премьеру «Гардемаринов 1787» «дико возбужденной». Она признала, что людям со стороны могло показаться, будто Дружинина ее оттолкнула. Однако, по словам Макеевой, режиссер скорее не была готова кого-либо приветствовать, так как была сосредоточена на вопросах журналистов.

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