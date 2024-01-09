Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» завершится в любимом театре оперной дивы

В Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 13 января состоится гала-концерт «Праздничные фанфары. Концерт Хиблы Герзмава и лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Он станет завершением музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…». На мероприятии выступят такие артисты, как Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев и др. Специальным гостем станет обладатель первой премии и золотой медали среди мужчин XVII Конкурса им. Чайковского Сон Чи Хун.

Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерским пультом — Ариф Дадашев. Режиссером вечера выступит народный артист России Александр Титель.

Организаторы подчеркивают, что гала-концерт пройдет на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко неслучайно — это «любимый театр и родной дом» оперной певицы Хиблы Герзмавы.

Ранее сообщалось, что Денис Мацуев выступит 14 января с гала-концертом в Москве.