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Мизулина прокомментировала выступление солиста группы «Щенки»

Мизулина назвала солиста группы «Щенки» Тесли подражателем рэпера Vacio

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maxim_tesli/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram-канале назвала вокалиста группы «Щенки» Максима Тесли подражателем рэпера Vacio после того, как солист коллектива из Кингисеппа появился на сцене в одном носке на гениталиях.

«Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он [Тесли] исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — подытожила она.

Недавно сообщалось, что Тесли проверят на гей-пропаганду за носок на гениталиях. По данным Telegram-канала Mash, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить Тесли на ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганду и привлечь его к уголовной ответственности.

Инцидент с вокалистом произошел на концерте группы в Санкт-Петербурге. Часть выступления Тесли находился на сцене в одном носке на гениталиях, а затем и вовсе снял его.

В конце декабря 2023 года суд признал рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после того, как он появился на вечеринке Ивлеевой только в одном носке. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста.

Накануне стало известно, что Vacio вручили повестку в военкомат.

Ранее адвокат Филиппа Киркорова рассказал о планах певца посетить Белгород.

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