Наталья Штурм рассказала о причине ухода матери

Певица Наталья Штурм поделилась подробностями потери матери. Ее слова цитирует mk.ru

По словам артистки, ее мать Елена Константиновна предчувствовала свой уход. Штурм объяснила, что родительница за две недели знала, что ее не станет.

«У нее в какой-то момент стали отказывать двигательные функции: она в последнее время не могла ходить без помощи. А палочкой пренебрегала. Это задевало ее гордыню. Появились и другие моменты. Мамочка стала очень плохо слышать. Но от слуховых аппаратов отказывалась категорически», — объяснила певица.

Как рассказала Штурм, для нее стал потрясением диагноз матери. Артистка заявила, что в свидетельстве было написано, что Елены Константиновны не стало из-за «недостаточности левого желудочка и атеросклеротического кардиосклероза».

Исполнительница отметила, что проводила мать достойно, как она и хотела. Прощание с родительницей Натальи Штурм прошло в храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Елены Константиновны не стало 3 января в возрасте 90 лет. Наталья Штурм находилась вместе с матерью в подмосковной клинике.

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