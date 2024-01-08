Пришедший в одном носке на вечеринку Ивлеевой рэпер готов поехать на СВО

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) отправится в армию после окончания ареста. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации издания, музыкант выразил готовность отправиться на СВО. Об этом каналу рассказал член ОНК Москвы Алексей Лобарев, который приехал навестить Vacio в СИЗО.

Сам рэпер утверждает, что до сих пор не прошел срочную службу в армии из-за гастролей.

Накануне стало известно, что после ареста Vacio на 15 суток его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Также музыкант заверил, что его отвезли в полицию якобы для профбеседы, но допрашивали по поводу вечеринки в «Мутаборе».

В конце декабря 2023 года суд признал Vacio виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после того, как он появился на вечеринке Ивлеевой только в одном носке. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста.

Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Он обжаловал это решение. Днем ранее Васильев должен был выйти на свободу, однако его снова задержали.

Ранее сообщалось, что солист группы «Щенки» выступил на концерте в одном носке.