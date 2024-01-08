Адвокат Филиппа Киркорова рассказал о планах певца посетить Белгород

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал заявление певца об оказании материальной помощи пострадавшим жителям Белгорода. Его цитирует «Подъем».

По словам Добровинского, артист не намерен лично приезжать в Белгород, чтобы передать помощь гражданам. Адвокат уточнил, что Киркоров не обсуждал с ним возможность встречи с пострадавшими.

«Это несерьезно. Привезти в мешке и потом там вынимать «котлеты» и раздавать? Даже обидно слышать о моем клиенте любимом, что такое могут подумать. Конечно, [помощь будет перечислена] через организации. Как еще?» — поделился Добровинский. Он рассказал, что Киркоров может устроить выступление в Белгороде, однако пока в планах у артиста гастроли.

Накануне Филипп Киркоров сообщил, что намерен пожертвовать средства жителям Белгорода.

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — написал артист в соцсетях.

Ранее коллеги рэпера Sir-J рассказали о последней встрече перед его исчезновением.