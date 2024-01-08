Коллеги рэпера Sir-J рассказали о последней встрече перед его исчезновением

Рэпер Sir-J Сергей Булавинцев накануне своего исчезновения, 28 декабря, выступал на концерте в Калининграде и был в хорошем настроении. Об этом «Газете.Ru» рассказал участник группы «Семь Западных Ветров» Владимир. По его словам, Булавинцев не обсуждал с коллегами планы куда-либо уехать после возвращения в Москву.

«Он выступал у нас в Калининграде (в составе D.O.B. Community. – «Газета. Ru»). Поведение у Сергея было адекватное, настрой хороший. По поводу куда-либо уехать разговоров не было. Три дня они здесь пробыли, все было отлично. Как Сергей приехал домой, 29 декабря, он отписал участнику нашей группы, что наконец дома и ложится спать. Это было 23:45 по Москве. Будем надеяться, что найдется живым и здоровым. Странность, конечно, в пожаре у него в доме в городе Видное», — сказал Владимир.

Известно, что рэпер ушел из дома 30 декабря, с тех пор о его местоположении ничего не известно. Сейчас поиском Булавинцева занимаются волонтеры «ЛизаАлерт».

«Заявка у нас есть, она поступила от родственников. Наши поисковики уже выезжали на автономные задачи, расклейку ориентировок. Ориентировки также рассылаются по социальным сетям. На данный момент мы пока что ищем свидетелей. Наши поисковики отрабатывают свидетельства также, как и родственники, полиция. Но ничего такого значимого не было», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным правоохранительных органов, в ночь на 30 декабря Сергей Булавинцев выехал на электричке из Видного в неизвестном направлении и до сих пор не вышел на связь. Последний раз его видели одетым в светло-серые брюки с карманами и черную толстовку. В полиции отметили, что в ночь на 30 декабря в доме рэпера произошел пожар.

Sir-J называют «рэп-ветераном». Он начал записывать рэп в начале 90-х. Булавинцев состоял в группах Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community и продюсировал треки Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие». В 2022 году Лигалайз объявил о возвращении группы D.O.B. вместе с Булавинцевым. В том же году рэперы представили макси-сингл «Бесконечно, Татуировки-шрамы», а также анонсировали новый альбом «Аборигены фанка», спродюсированный американским битмейкером Tone Beatz. 21 июня 2023 года Sir-J выпустил сингл «Биококтейль».

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