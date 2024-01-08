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Андрей Макаревич* сравнил свои доходы со «средней величины советским заводом»

Певец Андрей Макаревич заявил, что на его сборах держался весь Росконцерт

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Илья Питалев/РИА Новости

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в очередной раз высказался о России в проекте «Честное слово» на YouTube.

По словам певца, его группа «Машина времени» приносила значительный доход стране в былые времена. Макаревич также вспомнил, как в советское время устроил забастовку и не выступал несколько месяцев.

«Без ложной скромности скажу, что на наших сборах держался Росконцерт, потому что мы приносили доход, как средней величины советский завод. А сами получали за концерт по 10-20 рублей. После ''Рагу из синей птицы'' нас ''сняли с маршрута'' и велели работать над программой. Тогда мы устроили сидячую забастовку — три месяца не выступали», — рассказал музыкант.

По словам лидера «Машины времени», музыкальную программу все же допустили к выходу, и группа продолжила гастроли. Макаревич признался, что скучает по временам СССР, когда сочинял новые песни с коллегами.

Музыкант Андрей Макаревич переехал в Израиль с супругой Эйнат Кляйн после начала специальной военной операции на Украине. В конце октября сообщалось, что исполнитель избавился от последней недвижимости в России. Он переписал свой особняк на сестру Наталью, а на сына Ивана — долю жилья на Ленинском проспекте в Москве.

Ранее Алена Водонаева рассказала, с кем живет ее сын после развода.

*  признан в РФ иностранным агентом
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