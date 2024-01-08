«Барби» получила два «Золотых глобуса»

Фильм Греты Гервиг «Барби» получил американскую премию «Золотой глобус» за «кинематографические и кассовые достижения». Об этом сообщается на сайте «Золотого глобуса».

Награду за лучшую песню к кинокартине получила Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннел с песней «What Was I Made For?», прозвучавшей в фильме «Барби».

Номинация «Кинематографические и кассовые достижения» появилась у «Золотого глобуса» в декабре 2023 года. Помимо «Барби» за нее боролись «Оппенгеймер», «Стражи Галактики. Часть 3», «Джон Уик 4», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», мультфильмы «Человек-паук: Паутина вселенных», «Братья Супер Марио в кино» и фильм о туре Тейлор Свифт «Тейлор Свифт: The Eras Tour».

До этого Минкультуры России отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».

31 августа Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатных удостоверений «Барби» и «Оппенгеймеру», заявив, что обе картины не соответствуют «российским духовным ценностям». При этом показы голливудских фильмов стартовали в некоторых кинотеатрах страны, которые заранее подготовились к штрафам за это. Московский кинотеатр «Радуга» и вовсе анонсировал выход «Оппенгеймера» и «Барби» под новыми названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания».

Ранее пиратский фильм «Барби» возглавил российский прокат.