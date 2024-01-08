Патриарх Кирилл заявил о вытеснении христианства на Западе другой верой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в западных странах место христианства постепенно занимает «другая монотеистическая религия». Его слова передает РИА Новости.

Как отметил глава Русской православной церкви (РПЦ), западное общество начало «терять веру». Из-за этого расположенные здесь храмы превращаются в мечети или, в худшем случае, в увеселительные заведения.

В то же время патриарх обратил внимание на ситуацию на территории РФ. По его словам, жители страны стали свидетелями «почти чудесных событий» в вопросе развития религии.

«Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом», — указал Кирилл во время проповеди после рождественской вечерни, которая состоялась в московском храме Христа Спасителя.

5 января в храм Христа Спасителя доставили знаменитую икону «Троица» Андрея Рублева. Позже стало известно, что творение будет находиться в храме до 23 июня — в этот день православные христиане праздную день Святой Троицы.

Ранее патриарх Кирилл назвал условие, при котором внешние угрозы обойдут РФ стороной.