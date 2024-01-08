Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл заявил о вытеснении христианства на Западе другой верой

Патриарх Кирилл: место христианства на Западе пытается занять другая вера

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в западных странах место христианства постепенно занимает «другая монотеистическая религия». Его слова передает РИА Новости.

Как отметил глава Русской православной церкви (РПЦ), западное общество начало «терять веру». Из-за этого расположенные здесь храмы превращаются в мечети или, в худшем случае, в увеселительные заведения.

В то же время патриарх обратил внимание на ситуацию на территории РФ. По его словам, жители страны стали свидетелями «почти чудесных событий» в вопросе развития религии.

«Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом», — указал Кирилл во время проповеди после рождественской вечерни, которая состоялась в московском храме Христа Спасителя.

5 января в храм Христа Спасителя доставили знаменитую икону «Троица» Андрея Рублева. Позже стало известно, что творение будет находиться в храме до 23 июня — в этот день православные христиане праздную день Святой Троицы.

Ранее патриарх Кирилл назвал условие, при котором внешние угрозы обойдут РФ стороной.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами