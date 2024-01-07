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Ольга Орлова показала Бородину с дочерью на отдыхе

Телеведущие Орлова и Бородина опубликовали фото из Таиланда

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ольга Орлова поделилась снимками с совместного отдыха с коллегой Ксенией Бородиной. На одной из фотографий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Бородина целует свою крестницу, 10-месячную дочь Орловой Анну.

«Я, к своему стыду, не знаю рождественских традиций. Пока только крестная все несет для Ани», — написала Орлова.

Сейчас знаменитости вместе отдыхают в Таиланде. Орлова почти пришла в дородовую форму и продемонстрировала фото в купальнике. На одной из них бывшая солистка группы «Блестящие» позировала на яхте в черном бикини. Однако в комментариях к посту на Орлову обрушилась критика, после чего она сделала заявление в соцсетях.

«Я уже давно перестала анализировать подобные комментарии. Угодить всем точно не моя цель. Я не претендую на идеальную фигуру и уж тем более на идеальную жизнь. Я живу так, как считаю правильным для себя. Те, кому откликается моя жизнь, они со мной много лет», — добавила Орлова.

В феврале 2023 года Орлова стала матерью в 45 лет. Крестной матерью девочки Анны стала телеведущая и близкая подруга Орловой Ксения Бородина.

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