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За границей перестали покупать билеты на концерты артистов, покинувших Россию

«КП»: за границей перестали покупать билеты на концерты покинувших Россию звезд

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

За границей перестали покупать билеты на концерты артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, у группы «Сплин» намечены лишь два концерта на 2024 год, хотя ранее график был плотным. Кроме того, проблемы с продажей билетов испытывают «Би-2», Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и «Машина времени», лидером которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

Также отмечается, что стендап-комик Гарик Оганисян заявлял, что после отъезда из России просмотры его контента упали, что отразилось на заработке. Издание подчеркнуло, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) был вынужден просить деньги у прохожих в Европе.

В конце декабря депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить высказывания Максима Галкина на концертах в Анталье и Лимассоле.

В октябре Макаревич высказался об отмене его концертов в Центральной Азии из-за поддержки Израиля.

Ранее россияне назвали главных музыкантов-патриотов.

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