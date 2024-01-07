За границей перестали покупать билеты на концерты артистов, покинувших Россию

За границей перестали покупать билеты на концерты артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, у группы «Сплин» намечены лишь два концерта на 2024 год, хотя ранее график был плотным. Кроме того, проблемы с продажей билетов испытывают «Би-2», Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и «Машина времени», лидером которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

Также отмечается, что стендап-комик Гарик Оганисян заявлял, что после отъезда из России просмотры его контента упали, что отразилось на заработке. Издание подчеркнуло, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) был вынужден просить деньги у прохожих в Европе.

В конце декабря депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить высказывания Максима Галкина на концертах в Анталье и Лимассоле.

В октябре Макаревич высказался об отмене его концертов в Центральной Азии из-за поддержки Израиля.

Ранее россияне назвали главных музыкантов-патриотов.