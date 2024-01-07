Стало известно, где находится Смехов после критики СВО

Актер Вениамин Смехов продолжает работать в России, несмотря на свою критику специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом пишет NEWS.ru.

В 2023 году появились сообщения, что Смехов покинул Россию и уехал в Израиль. Однако, как позже объяснил сам актер, он приехал в Тель-Авив, чтобы принять участие в Форуме русской культуры в Европе «СловоНово».

«В Перми было организовано когда-то «СловоНово». Сейчас проходит в Тель-Авиве. Очень красивое мероприятие. Здесь присутствует много-много наших людей», — отметил тогда Смехов.

Смехов также признался, что у него в Израиле проходят «Вечера поэзии».

В январе 2024 года, как отмечает издание, у Смехова запланировано несколько творческих вечеров в Москве. По словам артиста, он не поменял своих политических взглядов.

Вениамин Смехов сыграл Атоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», а также в продолжении мини-сериала. Актер женат на журналистке Галине Аксеновой.

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