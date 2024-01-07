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Шура ответил критикам: «Я был, есть и буду»

Певец Шура заявил, что останется в России, несмотря на критику в свой адрес

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Певец Шура заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что останется в России, несмотря на критику в свой адрес. После того как он исполнил эпизодическую роль в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все», в соцсетях начали призывать «отменить» артиста.

«Это моя Родина! 30 лет мои песни, мои слова — только добро! Моя страна меня полюбила, приняла в трусах, накрашенным и так далее. В ней я живу и работаю. Я был, есть и буду. А вы со своей злобой, со своим [мусором] сами себя уничтожаете. Ваш Шура — клоун, лицидей. Люблю вас», — написал он.

В комментариях к посту поклонники призвали Шуру не обращать внимание на негативные высказывания, а сконцентрироваться на творчестве.

Осенью 2023 года певец поругался с молодой певицей Валей Карнавал. Шура исполнил свой хит «Отшумели летние дожди» на шоу «Битва поколений», но Карнавал не оценила его выступление. После этого Шура усомнился в экспертности тиктокерши и довел ее до слез.

«Слава Богу, ты нашла свою нишу и справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Теперь ты сидишь буквально на ее месте. Давай будешь доказывать нам, дебилам, что имеешь право на это место», — сказал тогда Шура.

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