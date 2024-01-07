Пересильд об успехе дочери после «Слова пацана»: «Я зачем в космос летала?»

Актриса Юлия Пересильд рассказала об огромном успехе дочери Анны, сыгравшей роль Айгуль в сериале «Слово пацана». В интервью Светлане Бондарчук на YouTube она призналась, что дочь зарабатывает больше нее на рекламе.

«По рекламе запросы по мне 220 тысяч рублей. По Анне — 420 тысяч рублей. Я спрашиваю: «Я зачем в космос летала, Ань?» — отметила Пересильд.

Пересильд также сравнивала свои ощущения от успеха фильма «Вызов», снятого в космосе, где она сыграла главную роль.

«После «Вызова» моя жизнь изменилась эмоционально. С Аней же [другая ситуация]. Мы идем по торговому центру, ей кричат: «Айгуль». Иногда звонят мне: «Можно Айгуль к телефону? Что будет в шестой серии?» — продолжила Пересильд.

Говоря о сериале «Слово пацана», Пересильд подчеркнула, что оценивает Анну как свою коллегу, а не просто как дочь. Работу в шоу актриса назвала тяжелой: девочка занималась с психотерапевтом из-за своей героини Айгуль, чей образ в сериале является одним из трагичных. Из-за съемок артистка разрешила дочери не ходить в школу, поскольку та отличница.

Ранее Пересильд заявила, что ей было больно из-за критики фильма «Вызов».