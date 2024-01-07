Клубу «Мутабор» предъявили иск из-за музыки

Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, которые использовались в заведении, сообщаетТАСС, ссылаясь на Арбитражный суд Москвы, который зарегистрировал иск.

По данным агентства, ответчиком является ООО «Арт центр», который с 2020 года владеет торговой маркой «Мутабор».

В суде отказались от комментариев, отметив, что дата заседания пока не назначена.

Источник агентства, который знаком с материалами дела, рассказал, что истец планирует взыскать с ответчика порядка 300 тысяч рублей за использование музыки. При этом «Российское авторское общество» заключило контракт с «Арт центром», но полагает, что ответчик просрочил сроки платежей за использование на мероприятиях в клубе некоторых музыкальных композиций.

До этого суд счел «голую» вечеринку блогера и телеведущей Насти Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой нетрадиционных отношений, ФНС заинтересовали уплаченные блогером налоги. Несмотря на извинения Ивлеевой, крупнейшие компании заморозили контракты с засветившимися на мероприятии знаменитостями. Суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия. Новые подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали.