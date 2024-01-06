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Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали

Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали еще на 10 суток

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Рэпера Николая Васильева (Vacio), ранее арестованного на 15 суток после участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», снова арестовали. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Vacio получил еще 10 суток за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.

До этого ТАСС со ссылкой на информацию из Лефортовского суда столицы сообщил о том, что рэперу грозит еще 15 суток ареста.

В конце декабря 2023 года суд признал Vacio виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после того как он появился на вечеринке Ивлеевой только в одном носке. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Он обжаловал это решение. Днем ранее Васильев должен был выйти на свободу, однако его снова задержали.

Ранее стало известно местонахождение Ивлеевой.

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