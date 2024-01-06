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У певца Майкла Болтона обнаружили опухоль мозга

Певец Майкл Болтон перенес операцию по удалению опухоли мозга

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Billy Bennight/Global Look Press

Американский певец Майкл Болтон признался в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ему диагностировали опухоль мозга.

Болтон узнал о новообразовании, которое требовало срочного хирургического вмешательства, в конце 2023 года. Артист рассказал, что прошел операцию по удалению опухоли. Он поблагодарил врачей за профессионализм. На данный момент он восстанавливается дома среди семьи, окружившей его любовью и заботой.

«Я взял перерыв на несколько месяцев, чтобы восстановиться. Это значит, что я временно приостанавливаю гастроли. Для меня всегда очень сложно переносить шоу или разочаровывать фанатов, однако я работаю над тем, чтобы ускорить свое выздоровление и вернуться поскорее к выступлениям», — заявил певец.

Болтон занимается музыкой с 15 лет. В 1975-м он записал свой первый альбом «Michael Bolotin». В 1990-м он удостоился премии «Грэмми» за песню «How Am I Supposed to Live Without You». В 1992-м он снова получил награду за композицию «When a Man Loves a Woman».

В 2022-м Болтон представлял штат Коннектикут на американском Евровидении.

Ранее Михаил Боярский вернулся на сцену после перенесенного инфаркта.

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