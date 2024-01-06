Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, кого Пугачева могла бы позвать на «Рождественские встречи» в Израиле

Продюсер Лавров: Пугачева пригласила бы на «Рождественские встречи» иноагентов

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алла Пугачева могла бы пригласить артистов, признанных в России иностранными агентами, если бы проводила «Рождественские встречи» в Израиле. Об этом сообщает продюсер Сергей Лавров в беседе с News.ru.

По мнению Лаврова, такое мероприятие посетили бы Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), группа «Би-2», Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом).
«Прибежала бы Светлана Лобода, прилетела бы Земфира (признана в РФ иностранным агентом) из Франции, которая все время говорила, что Пугачева — это мразь конченая и это попса и я рядом не сяду на одном поле с Пугачевой, а потом с ней обнималась в Израиле, говорила, какая она гениальная женщина. Ведущей была бы Рената Литвинова, Дмитрий Назаров там бы был», — считает Лавров.

«Рождественские встречи» Пугачевой впервые прошли в 1988 году, проект просуществовал до 2012 года.

В январе певец Виктор Салтыков рассказал, что Алла Пугачева делала артистов звездами на своих «Рождественских встречах».

По словам Салтыкова, Пугачева всегда сама присутствовала и на постановке номеров, и на съемках концерта. Он уточнил, что артистка сама выбирала, какие песни будут исполнять артисты, и не встречала возражений.

Ранее Водонаева раскритиковала помолвочные кольца Петрова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами