Лавров рассказал, кого Пугачева могла бы позвать на «Рождественские встречи» в Израиле

Певица Алла Пугачева могла бы пригласить артистов, признанных в России иностранными агентами, если бы проводила «Рождественские встречи» в Израиле. Об этом сообщает продюсер Сергей Лавров в беседе с News.ru.

По мнению Лаврова, такое мероприятие посетили бы Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), группа «Би-2», Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом).

«Прибежала бы Светлана Лобода, прилетела бы Земфира (признана в РФ иностранным агентом) из Франции, которая все время говорила, что Пугачева — это мразь конченая и это попса и я рядом не сяду на одном поле с Пугачевой, а потом с ней обнималась в Израиле, говорила, какая она гениальная женщина. Ведущей была бы Рената Литвинова, Дмитрий Назаров там бы был», — считает Лавров.

«Рождественские встречи» Пугачевой впервые прошли в 1988 году, проект просуществовал до 2012 года.

В январе певец Виктор Салтыков рассказал, что Алла Пугачева делала артистов звездами на своих «Рождественских встречах».

По словам Салтыкова, Пугачева всегда сама присутствовала и на постановке номеров, и на съемках концерта. Он уточнил, что артистка сама выбирала, какие песни будут исполнять артисты, и не встречала возражений.

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