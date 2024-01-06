Андрей Чадов заступился за непрофессиональных актеров

Артист Андрей Чадов встал на защиту актеров-непрофессионалов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Чадов назвал актерское мастерство «даром», которому нельзя научить.

«Можно поставить речь, что и делают в театральных институтах. А научить, мне кажется, нельзя. Это особая какая-то природа, психика. Это либо есть, либо нет. С режиссурой то же самое», — заявил актер.

О личной жизни Чадова мало известно. Он не любит рассказывать о своих романах.

В начале июля Андрей Чадов подтвердил слухи о тайной свадьбе с 28-летней моделью Анастасией Виноградовой. На фестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» он заявил журналистам, что бракосочетание прошло в узком кругу самых близких людей. За несколько месяцев до этого заявления Чадов спровоцировал слухи о своей свадьбе.

Чадов дебютировал в кино в 2001 году. Он снялся в эпизодическом эпизоде в картине «Лавина». В его фильмографии более 40 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Молодой Волкодав», «Провокатор», «Мелодия любви», «Стажер».

Ранее Разин обвинил Сергея Лазарева и Рому Жукова в воровстве.