Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Андрей Чадов заступился за непрофессиональных актеров

Артист Андрей Чадов заявил, что актерству нельзя научить

close
100%
Россия 1

Артист Андрей Чадов встал на защиту актеров-непрофессионалов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Чадов назвал актерское мастерство «даром», которому нельзя научить.

«Можно поставить речь, что и делают в театральных институтах. А научить, мне кажется, нельзя. Это особая какая-то природа, психика. Это либо есть, либо нет. С режиссурой то же самое», — заявил актер.

О личной жизни Чадова мало известно. Он не любит рассказывать о своих романах.

В начале июля Андрей Чадов подтвердил слухи о тайной свадьбе с 28-летней моделью Анастасией Виноградовой. На фестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» он заявил журналистам, что бракосочетание прошло в узком кругу самых близких людей. За несколько месяцев до этого заявления Чадов спровоцировал слухи о своей свадьбе.

Чадов дебютировал в кино в 2001 году. Он снялся в эпизодическом эпизоде в картине «Лавина». В его фильмографии более 40 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Молодой Волкодав», «Провокатор», «Мелодия любви», «Стажер».

Ранее Разин обвинил Сергея Лазарева и Рому Жукова в воровстве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами