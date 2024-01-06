Бывший муж Бородиной спровоцировал слухи о свадьбе

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров спровоцировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о свадьбе.

Омаров опубликовал снимок с возлюбленной Валерией с курорта. Он спросил, каким должен быть идеальный медовый месяц. Поклонники предположили, что пара отправилась в свадебное путешествие. Бизнесмен также поднимал тему семьи в декабре. Он и Валерия ни опровергли, ни подтвердили эту информацию.

«Лично наше будущее я хочу описать одним словом: «Семья». В 2024 году я все сделаю правильно», — писал предприниматель.

Омаров встречается с Валерией с 2022 года. В ноябре 2023-го Омаров спровоцировал слухи о пополнении в семье. Он публиковал фото, на котором изображен с возлюбленной на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке предприниматель одну руку положил на талию возлюбленной, а другую держал на ее животе.

Сам Омаров не дал четкий ответ, ждут ли они малыша. Однако поклонники уже начали поздравлять бизнесмена с возможным пополнением в семье. Часть подписчиков усомнились в возможной беременности Валерии.

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