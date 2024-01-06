«Холоп-2» собрал 2 млрд рублей за шесть дней в прокате

Фильм «Холоп-2» Клима Шипенко собрал 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.

Общая сумма сборов на 6 января составила 2 009 329 638 рублей. Также в российском прокате лидирует картина «Бременские музыканты» Алексея Нужного. Экранизация одноименного мультфильма собрала 1 470 325 364 рубля за первый уикенд.

3 января сообщалось, что «Холоп-2» за первые выходные после релиза заработал на 24% больше, чем рекордсмен прошлого года «Чебурашка». Общие сборы второй части «Холопа» составили 295 миллионов рублей.

Актер Милош Бикович, который сыграл главные роли в фильме «Холоп» и его продолжении, заявлял, что этот проект стал очень дорогим для его сердца.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Съемки сиквела «Холопа» завершились летом 2023 года в Петербурге. Премьера «Холопа-2» состоялась 1 января 2024 года.

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