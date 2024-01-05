Стали известны детали смерти режиссера «Алисы из страны чудес» Демидовой

4 января в возрасте 59 лет ушла из жизни режиссер, сценарист и оператор Елена Демидова — автор фильмов «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и Железный дракон» и других. Дочь Демидовой Светлана в соцсетях сообщила, что 30 декабря у режиссера случился приступ васкулита и сильно заболели ноги.

«Он все никак не заканчивался. Мама переживала про кино, болеть ей некогда было», — отметила Светлана.

Дочь режиссера рассказала, что Елену Демидову отвезли в больницу на Виноградова.

«Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили», — добавила она.

За 59 лет жизни Демидова успела получить образование инженера, историка и режиссера. Киношколу по последней специальности она закончила в 2006 году. После этого Демидова входила в союз кинематографистов, а также в Гильдию кинорежиссеров Российской Федерации и Гильдию неигрового кино.

В ее портфолио входило сотрудничество с киностудией имени М. Горького, телеканалом «Культура» и финским телеканалом YLE. Женщина возглавляла мастерскую документального кино для молодых режиссеров в студии детских и юношеских фильмов имени Горького, а также мастерскую для молодых документалистов на кинофестивале «Кинопроба».

Ранее режиссер Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет после второго инсульта.