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«Фабрика» назвала любимый женский образ из русской культуры

Певица Москалева назвала Василису Премудрую любимым русским женским образом

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Солистки группы «Фабрика» рассказали о своих любимых женских образах из русской культуры. Певицу Екатерину Москалеву, участницу коллектива, цитирует 5-tv.ru.

«Ну, конечно же, Василиса Премудрая, прекрасная царевна Несмеяна, Снегурочки, матрешки, в конце концов. Это все про нас, про нашу культуру», — перечислила сказочных персонажей Москалева.

Певицу поддержали коллеги — Валерия Девятова и Ирина Тонева. По словам самой Москалевой, даже на отдыхе в одном из кубинских отелей она убедилась что эти образы популярны и в других странах.

«У них на ресепшене стояли наши матрешки. Это знак почета, знак того, что нашу культуру ценят и любят, и это очень важно, потому что у нас это в крови», — заключила артистка.

Накануне продюсер группы «Фабрика» Игорь Матвиенко признался, что ему было непросто работать с женским коллективом.

Ранее актер Сергей Бурунов указал на актуальность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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