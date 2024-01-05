Умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс»

В Калифорнии умерла 100-летняя актриса, звезда музыкального фильма студии Disney «Мэри Поппинс» (1964) Глинис Джонс. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на агента артистки Митча Клема.

По словам Клема, сыгравшая в «Мэри Поппинс» маму главных героев Уинифред Бэнкс актриса умерла по естественным причинам.

Глинис Джонс для съемок в «Мэри Поппинс» выбрал сам основатель студии Уолт Дисней. До этой роли она снималась в двух проектах Disney и получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за работу в вестерне «На закате дня»

Джонс также получила театральную премию «Тони» в 1973 году в номинации «Лучшая актриса мюзикла» за главную роль в постановке «Маленькая ночная музыка» на музыку и слова Стивена Сондхейма.

В 1998 году Глинис Джонс была провозглашена легендой Disney и была старейшей из живых легенд студии до дня своей смерти.

Джонс была замужем четыре раза, у нее был один сын — покойный актер Гарет Форвуд.

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