Звезду «Квартала 95» внесли в базу «Миротворца»

Звезду украинского юмористического шоу «Квартал 95» Юрия Великого внесли в базу данных «Миротворец» из-за скандального номера о переселенке «сіСькадовська». Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

В базу личных данных людей, якобы угрожающих национальной безопасности Украины, он внесен с формулировками «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях».

В базу «Миротворец» попала и его коллега по номеру, актриса Ирина Гатун.

По сюжету сценки, возмутившей украинцев, женщина переехала из Херсона в Закарпатье и пытается разговаривать на украинском, при этом сильно искажая слова так, что некоторые из них звучат непристойно или комично. В ответ закарпатец в исполнении Великого отвечает ей на правильном украинском и советует практиковаться.

«Квартал 95» — это студия, которую раньше возглавлял Владимир Зеленский до своего избрания на пост президента Украины. Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины.

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