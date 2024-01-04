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Канье Уэст перестал быть миллиардером и накопил миллионный налоговый долг

Daily Mail: рэпер Канье Уэст задолжал налоговой более $1 млн

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Imago/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст должен более $1 млн неуплаченных налогов. Об этом сообщает Daily Mail.

Бренд одежды исполнителя Yeezy имеет четыре активных налоговых обязательства на общую сумму $934 033,56. Она накопилась за период с октября 2021 по март 2022 года.

Кроме того, отмечает издание, рэпер должен чуть больше $100 тыс. неуплаченных налогов за два дома, которыми он владел вместе со своей бывшей супругой Ким Кардашьян. Речь идет об особняке в городе Калабасас, который Уэст приобрел вместе с экс-женой в 2018 году за $2,2 млн, а также об участке, который исполнитель получил после развода.

Daily Mail подчеркивает, что Уэст также перестал быть миллиардером после того, как от сотрудничества с ним отказались Adidas, Gap, Balenciaga и другие бренды на фоне антисемитских высказываний рэпера. Его прибыль упала с $2 млрд до $400 млн.

26 декабря сообщалось, что Уэст извинился перед евреями на иврите. Рэпер на протяжении последних лет регулярно позволял себе антисемитские высказывания. Он делал предположение, что евреи получают выгодные места в бизнесе, и одобрял действия Адольфа Гитлера.

Ранее Бородина осудила Канье за отношение к супруге.

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