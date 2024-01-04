Машков рассказал о сверхъестественном на съемках фильма о Распутине

Народный артист России Владимир Машков вспомнил, что с ним произошли мистические события во время съемок сериала о Григории Распутине, в котором актер исполнил главную роль. Его слова передает «Пятый канал».

«Остались его [Распутина] немногочисленные фотографии. На одной из них он стоит в центре Петербурге в рубашке. Фото черно-белое, но я знал, что одной из любимых у него была зеленая атласная рубашка. Сцена у нас была как раз в этом месте, я был в этой рубашке и решил сделать такую же фотографию», — рассказал худрук театра Табакова.

По словам Машкова, ему не удалось определить точное место, где был сделан снимок фаворита императора Николая II. Он передумал фотографироваться и направился к съемочной площадке, но затем услышал грохот в своем актерском вагоне. Оказалось, что в гримвагене разбилось большое зеркало.

«Тут я оглядываюсь и понимаю, что мой вагончик стоит на том самом месте, где была сделана фотография с Распутиным. Это был такой сигнал от него», — считает актер.

27 декабря сообщалось, что Машков принял полномочия президента театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Ранее актер Кологривый назвал ключевое отличие от Янковского и других актеров из «Слова пацана».