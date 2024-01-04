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У Ивлеевой могла начаться анорексия из-за хейта после «голой» вечеринки

Блогерша Настя Ивлеева перестала выходить на связь после вечеринки

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Блогерша Настя Ивлеева перестала появляться в соцсетях после публикации поста 30 декабря, сообщает Telegram-канал «Светские хроники».

Источники издания заявил, что у телеведущей началась анорексия на фоне стресса из-за хейта после «голой» вечеринки в Москве. Она весит меньше 45 кг.

30 декабря Ивлеева в Telegram-канале прокомментировала обстрел в Белгороде.

«Белгород... Дети... Мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала она.

В тот же день по центру Белгорода был нанесен удар двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали 110 человек.

20 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой «Almost naked». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде: среди звездных гостей числились в том числе Лолита, Киркоров и Билан. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Ранее Никита Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за завышенный ценник после успеха сериала.

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