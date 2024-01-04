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Скончался автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов

Запашный: автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет

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Shpenkov/YouTube

Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.

Он отметил, что Агафонов являлся одним из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка».

«Буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как приятно было работать с ним», — написал об Агафонове Запашный.

Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Он участвовал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал», был чемпионом Высшей лиги КВН как худрук команды «Раисы».

До этого сообщалось о смерти звезды КВН, шоумена Сергея Сивохо.

Ранее ведущий мероприятий и участник КВН Никита Сумароков умер за месяц до своей свадьбы.

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