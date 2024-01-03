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Прохор Шаляпин в шутку осудил Анастасию Волочкову за излишнюю худобу

Певец Прохор Шаляпин сравнил ноги Волочковой со спичками

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shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина и блогер Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила новогоднее видео с певцом Прохором Шаляпиным.

«Нам с Прохором никогда не бывает скучно. Особенно в новогодние праздники. Зачем ты, Прохор, мои стройные ножки назвал спичками? Мы с тобой и так зажигалки. Я ничего не поела почти в новогоднюю ночь, но наверстала салатиками», — написала Волочкова.

На кадрах видно, как Шаляпин и балерина сидят в обнимку на диване артистки в ее загородном особняке. Они смеялись и общались на разные темы. В определенный момент балерина попросила оператора не обрезать ее ноги в кадре. В ответ на это певец в шутку упрекнул подругу за излишнюю худобу и сравнил ноги Волочковой со спичками.

«Но мне жаль, что ты ничего не ешь. Тебе просто 14 лет с этими ногами! Они (ноги. — «Газета.Ru») худенькие, стройные… Просто спички! Палочки!» — воскликнул Шаляпин.

В конце декабря Волочкова выложила ролик, на котором ее «любимый близкий друг» Шаляпин поет песню перед подопечными одного из хосписов в Зеленограде, а балерина ему пританцовывает. Она призналась, что проведенный в медико-социальном учреждении вечер принес ей «невероятное количество позитивных эмоций».

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