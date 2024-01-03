Никита Кологривый назвал ключевое отличие от Янковского и других актеров из «Слова пацана»

Актер Никита Кологривый на подкасте «Без сменки» признался, что не смотрел сериал «Слово пацана», в котором сыграл роль Кащея.

«Многие даже не разбираются, что там происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты там как работают? Работают ли они достойно этих оваций, которые вы раздаете? Или есть сериалы, где такие же артисты работают намного круче?» — отметил Кологривый.

Он считает, что шоураннерам проекта удалось запустить мощный рекламный ход, рассчитанный на молодежь, которой свойственно «поднимать» полюбившиеся им шоу. Актер подчеркнул, что не может отдавать предпочтение этому сериалу, так как недавно у него вышли и другие работы, которые сам Кологривый ценит выше своей роли Кащея. Например, артист высоко оценил свою роль Емели в фильме «По щучьему велению».

«Я считаю, что этого персонажа [Кащея] мне делать легко. Для меня не имеет цены этот персонаж, потому что я и так этот Кащей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского или еще кого-то. Поэтому видно, кто действительно знает, что это за жизнь, а кто играет», — резюмировал Кологривый.

Ранее Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за завышенный ценник после успеха сериала.