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Анастасия Волочкова рассказала, что подарила единственной дочери на Новый год

Балерина Волочкова подарила дочери Ариадне украшение на Новый год

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что подарила дочери Ариадне ювелирное украшение в честь Нового года.

По словам артистки, в день праздника она созванивалась по видеосвязи со своим отцом, который 15 лет назад перенес инсульт. Танцовщица отметила, что с тех пор ее 75-летний родитель практически не разговаривает. Тем не менее мужчина смог при помощи эмоций и интонаций поздравить дочь с праздником.

«Но всеми эмоциями, даже говоря «со-со» и «ва-ва» он меня поздравил. Мы говорили по видеосвязи», — уточнила Волочкова.

Самым главным итогом 2023 года Волочкова назвала свое шоу, от премьеры которого отходит до сих пор. По словам Волочковой, она старается дарить своим поклонникам и близким людям свое творчество. Балерина подчеркнула, что собирается делать это до тех пор, пока у нее есть силы на работу.

В конце декабря Волочкова выложила ролик, на котором ее «любимый близкий друг» Шаляпин поет песню перед подопечными одного из хосписов в Зеленограде, а балерина ему пританцовывает. Она призналась, что проведенный в медико-социальном учреждении вечер принес ей «невероятное количество позитивных эмоций».

Ранее Кристина Асмус «максимально пошло» отметила Новый год.

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