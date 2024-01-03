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Никита Кологривый осудил коллег по «Слову пацана» за завышенный ценник после успеха сериала

Актер Кологривый заявил, что молодым артистам нужно быть более осторожными

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Актер Никита Кологривый, который сыграл Кащея в сериале «Слово пацана», осудил молодых коллег по проекту за завышенный ценник на рекламу после успеха шоу. Об этом он рассказал на подкасте Эльдара Джарахова.

«Вот вышло «Слово пацана» — молодым артистам нужно быть острожными. Они уже там ценники позадирали на сторис, на все. А у типов за плечами один сериал», — отметил Кологривый.

По словам актера, он в профессии не первый день, поэтому не обращает много внимания на прирост подписчиков в соцсетях. Кологривый считает, что для актера гораздо важнее заработать авторитет у более опытных коллег — продюсеров и режиссеров. Кологривый убежден, что артистам стоит пройти все этапы на пути к успеху, чтобы не растерять популярность.

«Как говорил один старый дядька, лучше начинать с лакеев и заканчивать королями, чем наоборот. А многие говорят: «Вот ему 21, он звезда, куда ему стремиться, что ему сыграть?» — пояснил актер.

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