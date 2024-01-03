Представитель Киркорова рассказал подробности о смене гендиректора компании певца

Решение о смене гендиректора компании «Филипп Киркоров Продакшн» было принято из-за отъезда Артема Кияшко. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник. По его словам, решение о смене главы компании было принято давно, но на замену Кияшко не могли найти подходящую кандидатуру.

«Артем пока просто уезжает и занимается другой деятельностью. Он как бы есть, но не занимается уже Филиппом. Чем он будет заниматься, не могу вам рассказать. Жизнь покажет (как долго будет отсутствовать Артем. – «Газета.Ru»), не могу вам точно сказать на этот вопрос. Давно уже (принято решение. – «Газета.Ru»), просто не могли найти кандидатуру, подходящую на замену Артема», — сказал он.

На то, что Артем Кияшко больше не занимает должность гендиректора компании «Филипп Киркоров Продакшн», ранее обратила внимание «Газета.Ru». По данным ЮГРЛ, новым гендиректором организации назначен Владимир Пономарев. ООО «Филипп Киркоров Продакшн» занимается деятельностью в области исполнительских искусств, присутствует на рынке России более 20 лет. Согласно открытым источникам, основным заказчиком компании является «БКЗ «Октябрьский» СПб, ГБУК.

В декабре прошлого года Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 12 млн рублей. При этом в июле «Звездач» писал, что долг Киркорова составлял 2,1 млн рублей. В то же время отмечалось, что его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 14 млн рублей за год. Через этот бизнес исполнитель участвовал в мероприятиях по госконтрактам, которые принесли ему свыше 4 млн рублей. Тем не менее, в ноябре канал сообщал, что Киркоров погасил все долги перед ФНС. На тот момент сумма долга составила 5 млн 587 тыс. 333 рубля.

Ранее Киркоров подарил молодой певице бриллиантовое ожерелье за 8 млн рублей.