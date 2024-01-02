Депутат Рады признал успех сериала «Слово пацана»

Первый заместитель спикера Верховной рады и бывший лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко сравнил российские и украинские сериалы последних лет. Своим мнением по этому поводу политик поделился в беседе с агентством «Укринформ».

Корниенко отметил, что сериалы, произведенные на Украине, значительно уступают российским по качеству. Депутат подчеркнул, что Киеву нечем ответить на недавно вышедший российский телепроект «Слово пацана. Кровь на асфальте». Парламентарий отметил, что сериал завоевал огромную популярность у украинской молодежи.

«Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своими гражданами, в первую очередь с молодыми», — отметил Корниенко.

В конце декабря режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон проекта.

До этого главная песня сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — трек «Пыяла» российского дуэта «Аигел» — обогнала по популярности хит Кати Лель «Мой мармеладный», который обрел популярность в сети.

Ранее сообщалось, что звезда «Слова пацана» заменит Филиппа Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все».