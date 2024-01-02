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Киркоров в новогоднем поздравлении заявил, что у него большое количество врагов

Киркоров в новогоднем поздравлении пожаловался на большое количество врагов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил о наличии у него значительного количества врагов. Об этом он написал в новогоднем поздравлении, опубликованном в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Киркорова, прошедший год расставил очень многое на свои места и показал, кто является другом, а кто — врагом. Он подчеркнул, что несмотря на большое количество друзей, у него «немерено» врагов.

Киркоров отметил, что если все было бы пресным и позитивным, то жизнь бы стала неинтересной. Кроме того, добавил певец, люди начинают ценить самые элементарные вещи тогда, когда их опускают с небес на землю.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров похвастался эксклюзивным перстнем за 1,9 млн рублей. Кольцо с огромным сапфиром сиреневого цвета сделано из розового циркония, сплава меди и цинка.

30 декабря стало известно, что Филипп Киркоров погасил налоговую задолженность на фоне скандала из-за «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. У певца был долг перед ФНС в размере 12 млн 323 тыс. 675 рублей.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

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