Сергей Пенкин рассказал, как потратил весь гонорар на слушателей

Певец Сергей Пенкин признался в беседе с Prozvezd, что потратил весь гонорар с концертов на слушателей во время гастролей.

Пенкин объяснил, что решил угостить фанатов в честь получения звания заслуженного артиста России. Певец купил на деньги с концертов шампанское и закуску – сезонные фрукты, ягоды, сырную и мясную нарезку.

«На самом деле я так частенько делаю: попутчикам в самолетах и поездах наливаю напитки покрепче, чтобы поездка проходила веселее. Но строго слежу, чтобы не напивались и не буянили. А после шоу по бокальчику игристого — в этом ничего плохого нет! Только помните, что чрезмерно любой алкоголь употреблять не стоит, так как это опасно и вредно для здоровья», — рассказал певец.

Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России в начале декабря 2023 года. Певец отметил, что впервые на гастролях сможет сказать, что стал заслуженным артистом.

«Это очень приятно… Надо просто идти вперед, работать, радовать новыми песнями, новым шоу, новыми концертами, любить, общаться со зрителями, петь живьем. Все так же продолжается, ничего не меняется», — заявил артист.

В том же месяце Пенкин признался, что будет выступать до тех пор, пока на его концерты будут ходить зрители.

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