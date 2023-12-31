Актриса Ирина Малышева стала жертвой мошенников

Актриса Ирина Малышева призналась в беседе с «Пятым каналом», что стала жертвой мошенников.

Малышева призналась, что хотела купить лекарства для своих собак. Она увидела объявление, в котором велась распродажа препаратов по старой цене. Артистка тут же связалась с продавцами и перевела им сумму размером 21 тысячу рублей. Ей сообщили, что товар забронирован и вскоре будет доставлен курьером. Однако он так и не пришел.

Актриса позвонила «менеджеру», но тот сообщил, что препаратов нет в наличии и придется оформлять возврат.

«Думаю, ну ладно, лучше возврат, а потом заказ на другую сумму. Присылают ссылку возврата: там фигурирует уже другой банк. Я им пишу — а зачем вам вот этот банк, когда я могу прислать вам номер карты? Нет, так мы тоже не можем, банк берет большие проценты», — вспомнила звезда.

После этого Малышева снова ввела реквизиты своей карты.

«Я отправляю свои координаты, мне присылают код подтверждения. И дальше выскакивает такое сообщение — мы не можем вернуть вам деньги, поскольку на вашей карте должна быть сумма не меньше той, которую мы планируем вам вернуть. Здесь я уже поняла, что это развод», — заявила артистка.

В итоге Малышева заблокировала свои счета и написала заявление в полицию. Она пока не знает, как будут дальше развиваться события.

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