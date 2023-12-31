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Лера Кудрявцева похвалила Феликса Царикати за мужской поступок на «Суперстаре»

Телеведущая Кудрявцева поблагодарила Царикати за отсутствие обид на оценки жюри

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева в финальном выпуске четвертого сезона шоу «Суперстар» похвалила певца Феликса Царикати за мужской характер.

«Я помню, когда я тебе поставила этот отвратительный пшик (ноль баллов — «Газета.Ru») и потом, конечно, я дико переживала. Но что сделал настоящий мужчина? Кто-то обиделся бы, кто-то не разговаривал бы со мной, но что сделал Феликс? Он просто пришел ко мне в гримерку и обнял меня», — вспомнила Кудрявцева.

Она подчеркнула, что замечает каждую черту характера в людях. Телеведущая считает, что Царикати повел себя как мужчина, когда не стал обижаться на оценки судей. Другой член жюри Стас Пьеха поддержал коллегу и признался, что Царикати восхищает его не только как музыкант. По мнению артиста, их с певцом объединяют не только общие жизненные ценности, но и мужской кодекс.

Победителем четвертого сезона стал Алексей Глызин, Царикати и Игорь Наджиев поделили между собой второе место, тройку лидеров замкнул Кай Метов. Певцу Алексею Гомана вручили приз зрительских симпатий за «несправедливое» решение судей выгнать его с телешоу.

Ранее Екатерина Мизулина обрадовалась «отмене» Киркорова после участия в вечеринке Ивлеевой.

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