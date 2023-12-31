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Умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона»

Актер Максимилиан Потемкин скончался в 49 лет

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Российский актер театра и кино Максимилиан Потемкин умер на 50-ом году жизни. Об этом сообщается на странице театра-студии «Верба» в соцсети »ВКонтакте».

«Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин», — отметили в некрологе, не уточнив причину смерти артиста.

Потемкин родился в 1974-ом году в Ленинграде, он начал карьеру артистом балета театра «Мюзик-Холл», в 2009-м основал театр-студию «Верба». В фильмографии актера десять проектов. В их числе: сериалы «Пятая стража», «Сын ворона», «Свидетели».

30 декабря умерла легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков», заслуженная артистка РФ, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Ей было 82 года.
Прощание с Зименковой состоится 2 января, написал в своем Telegram-канале телеведущий Дмитрий Борисов.

Ранее в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым.

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