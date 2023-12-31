Умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона»

Российский актер театра и кино Максимилиан Потемкин умер на 50-ом году жизни. Об этом сообщается на странице театра-студии «Верба» в соцсети »ВКонтакте».

«Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин», — отметили в некрологе, не уточнив причину смерти артиста.

Потемкин родился в 1974-ом году в Ленинграде, он начал карьеру артистом балета театра «Мюзик-Холл», в 2009-м основал театр-студию «Верба». В фильмографии актера десять проектов. В их числе: сериалы «Пятая стража», «Сын ворона», «Свидетели».

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