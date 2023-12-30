Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер дважды номинированный на «Оскар» британский актер Том Уилкинсон

В возрасте 75 лет умер британский актер Том Уилкинсон

close
100%
Global Look Press

Умер британский киноактер Том Уилкинсон, ему было 75 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на его родственников.

«С большой печалью семья Тома Уилкинсона сообщает, что он внезапно скончался дома 30 декабря. Его жена и семья были с ним», — говорится в заявлении его агента от имени семьи.

За свою карьеру, длившуюся почти 50 лет, Уилкинсон завоевал множество актерских наград, а также был дважды номинирован на «Оскар». Актер получил «Золотой глобус» и «Эмми» как лучший актер второго плана за роль Бенджамина Франклина в сериале HBO 2008 года «Джон Адамс».

Уилкинсон родился в семье фермеров в йоркширской долине Уорфедейл в 1948 году. Славу и признание критиков он получил после фильма «Мужской стриптиз» (The Full Monty), где он сыграл Джеральда Артура Купера — мастера сталелитейного завода, который пытается скрыть свое увольнение от жены. Среди известных фильмов в его карьере есть драма «Влюбленный Шекспир», боевики «Бэтмен. Начало» и «Миссия невыполнима», драма «Вечное сияние чистого разума».

17 декабря сообщалось, что в возрасте 89 лет умер советский, грузинский, французский кинорежиссер Отар Иоселиани.

Ранее психолог объяснила, как простить того, кто причинил боль.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами