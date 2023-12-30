Стала известна дата выхода сиквела «Майора Грома»

Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в российский прокат 23 мая 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Кинопоиска.

«Мы существенно переработали сюжет, так что все, кто читал оригинальный комикс, будут сильно удивлены — в хорошем смысле этого слова.Это будет идеальный стартовый фильм для всех, кто не знаком с киновселенной майора Грома», — заявил сценарист проекта Артем Габрелянов.

Сюжет второго фильма происходит спустя год после событий первого. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице. Игорь Гром оказался главной знаменитостью в городе, его жизнь стала практически идеальной. Однако идиллию полицейского прервал новый злодей, именующий себя Призраком.

В новой части франшизы о Майоре Громе к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский.

При этом к касту присоединятся Матвей Лыков в роли наследника оружейной империи Августа ван дер Хольта, Ольга Сутулова в роли генерал-лейтенанта полиции Марии Архиповой, Андрей Трушин в роли Отто Шрайбера, а также — стендап-комики Евгений Чебатков и Андрей Атлас.

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